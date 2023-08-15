Шойгу уличил Украину в производстве дронов под прикрытием зернохранилищ

Шойгу заявил, что Украина разместила производство дронов вблизи зернохранилищ

Украина разместила производство дронов и склады с оружием вблизи зернохранилищ, чтобы прикрыть их от ракетных ударов российских войск. В этом Киев уличил глава Минобороны России Сергей Шойгу, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.

Он заявил, что Украина проявила особый цинизм при реализации черноморской зерновой инициативы. «Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киевом созданы существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт», — сказал министр, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу добавил, что вблизи зернохранилищ производятся беспилотные летательные аппараты и надводные безэкипажные катера, которые используются для ударов по объектам в Крыму. По словам главы российского оборонного ведомства, информация об этом известна западным партнерам Украины, однако она не была учтена во время рассмотрения вопроса о продлении или прекращении зерновой сделки в ООН.

Россия уже неоднократно наносила удары по производствам беспилотных катеров Вооруженных сил Украины, используемых для атаки по российской территории. Накануне места хранения и сборки надводных дронов были поражены высокоточным дальнобойным оружием морского базирования.