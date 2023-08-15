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20:13, 15 августа 2023Бывший СССР

На Украине посетовали на проблемы из-за российских беспилотников

Глава офиса президента Украины Ермак: российские дроны создают проблемы для ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан» создают проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военнослужащие ВСУ рассказали президенту республики Владимиру Зеленскому во время посещения им подконтрольных Киеву районов Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

По его словам, подобные факты говорят об угрозе, которую руководство Украины «не имеет права игнорировать». Он также отметил, что украинские специалисты давно изучают эти дроны, передавая собранную информацию странам-партнерам Киева.

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    Алевтина Запольская
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