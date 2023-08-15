В московском СИЗО избили заключенного за отказ снять трусы перед прогулкой

Правозащитница Меркачева: в СИЗО Москвы избили заключенного за отказ снять трусы

В московском СИЗО-7 избили по голове заключенного Эдуарда Хорькова за отказ снять трусы перед прогулкой. Об этом сообщила правозащитница, член ОНК Ева Меркачева со ссылкой на адвоката заключенного в Telegram.

По словам Меркачевой, в столичные изоляторы возвращается практика с раздеванием зэков догола перед и после прогулки. Их заставляют снимать трусы, так как металлоискатели не определяют наркотики и некоторые виды мобильных телефонов. Ранее из гуманных соображений требование, прописанное в нормативных документах, строго не контролировали.

Ранее сообщалось, что в Москве арестованный сбежал от конвоя с МРТ, выпрыгнув из окна больницы.