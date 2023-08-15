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02:59, 15 августа 2023Россия

В Совфеде отреагировали на слова экс-полковника армии США о контрнаступлении ВСУ

Сенатор Пушков заявил, что западные СМИ разуверились в контрнаступлении ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Член Совфеда России Алексей Пушков отреагировал на слова экс-полковника армии США Седрика Лейтона о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram.

В частности, Пушков процитировал высказывание Лейтона о ситуации касательно последних восьми месяцев. «Одна из главных проблем — это то, что за 8 месяцев не произошло никаких изменений. Русским удалось взять эту территорию», — констатировал военный. Он отметил, что данная область «сильно заминирована, там много траншей, танковые ловушки».

По мнению сенатора, западные СМИ разуверились в контрнаступлении ВСУ. «CNN объясняет американцам, что контрнаступ ВСУ провалился окончательно», — прокомментировал он слова военного, добавив в конце фразы смеющийся эмодзи.

Ранее бывший лейтенант-коммандер американской армии Джон Нагл заявил, что украинским войскам необходимо совершить прорыв до начала ноября, поскольку в противном случае им помешает осенняя распутица. Он подчеркнул, что если они не успеют сделать это к обозначенному сроку, то добиться прорыва позже уже не удастся.

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    Марина Совина
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