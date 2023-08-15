Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:58, 15 августа 2023Мир

Путин поздравил лидеров Индии с Днем независимости

Путин поздравил президента Индии Мурму и премьера Моди с Днем независимости

Фото: Altaf Hussain / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупаду Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с Днем независимости. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В поздравлении говорится, что «Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах». Также Путин назвал сотрудничество с Индией «стратегическим партнерством».

Российский лидер выразил уверенность, что «совместными усилиями мы будем и впредь наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное партнёрство в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня».

Ранее издание Financial Times сообщило, как Россия продает нефть разным странам, в том числе Индии, в обход санкций. Хоть ее цена и ниже установленного потолка, но за счет наценки за доставку, стоимость превышает ограничение.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    От мощного взрыва на заправке в Дагестане погибло более 30 человек. Что стало причиной трагедии?

    Ряду регионов России предрекли рекордную жару

    Метеоролог предрек похолодание в ряде регионов России

    В Днепре из-за удара загорелось предприятие

    Звезда КВН рассказала о «жестком стрессе» в телеигре

    Стало известно о попадании по предприятию в Луцке

    Под облаками Сатурна обнаружили долговечные мегаураганы

    ЦБ отказался помогать банкам из-за нового курса рубля

    Китаю предрекли роль крупнейшего мирового поставщика автомобилей

    Россиянка съездила на пляж в Татарстане и описала отдых фразой «как-то противно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости