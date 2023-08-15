Путин поздравил лидеров Индии с Днем независимости

Путин поздравил президента Индии Мурму и премьера Моди с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупаду Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с Днем независимости. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В поздравлении говорится, что «Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах». Также Путин назвал сотрудничество с Индией «стратегическим партнерством».

Российский лидер выразил уверенность, что «совместными усилиями мы будем и впредь наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное партнёрство в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня».

Ранее издание Financial Times сообщило, как Россия продает нефть разным странам, в том числе Индии, в обход санкций. Хоть ее цена и ниже установленного потолка, но за счет наценки за доставку, стоимость превышает ограничение.