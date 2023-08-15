Пожар на АЗС в Махачкале потушили

МЧС России: пожар на месте взрыва на АЗС в Махачкале ликвидировали

Пожар, который произошел на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале вечером 14 августа, потушили. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, пожарные ликвидировали открытое горение в 01:21 по московскому времени. На данный момент они проводят проливку и разборку конструкций.

Пожар в автосервисе и взрыв на заправке произошли рядом с торговым центром «Глобус» в Махачкале вечером 14 августа. По последним данным Минздрава Дагестана, в результате произошедшего пострадали 56 человек, из них 13 детей. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив.