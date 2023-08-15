Reddit оштрафовали на два миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Reddit на два миллиона рублей за неудаление информации

Суд в Москве впервые оштрафовал развлекательный портал Reddit за неудаление информации, компанию обязали выплатить два миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что причиной послужил размещенный на портале контент о движении АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России) и фейки о спецоперации на Украине. Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законом).

В апреле сообщалось, что военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона попросила суд заблокировать Reddit в России. Позднее стало известно, что речь в иске идет о признании запрещенным одного изображения на портале. Заседание должно было пройти 11 мая, однако истец отказался от иска.

Reddit был основан в 2005 году. Портал представлен многочисленными сообществами, в которых публикуется соответствующий их тематике контент. Его штаб-квартира располагается в Сан-Франциско, США.