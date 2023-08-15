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16:09, 15 августа 2023Путешествия

Названы любимые места для отдыха богачей в России

«Антиглянец»: российские олигархи стали отдыхать в Карелии и Крыму из-за санкций

Фото: Unsplash

Российские олигархи и государственные деятели, которые не могут попасть за границу из-за санкций, отдыхают в Карелии, Крыму, Сочи и на Алтае. О самых популярных курортах богачей рассказал Telegram-канал «Антиглянец».

Как сообщают авторы канала, у каждой крупной российской компании или олигарха есть свое место для отдыха. «Одни доступны всем, другие работают только для избранных», — говорится в публикации.

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Так, первым популярным направлением у богачей назвали Алтай. Летом 2023 года там открылся пятизвездочный курорт «Манжерок», который принадлежит Сберу. Также олигархи отдыхают в деревянных шале Altay Village Teletskoe на Телецком озере и премиум-отеле Altay Resort, где блогерша Елена Блиновская праздновала день рождения.

Как сообщили авторы поста, в узких кругах известен парк-отель «Дача Винтера» на берегу Ладожского озера в Карелии. Им владеет группа банка «Россия». Также высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены отдыхают в Крыму. По данным «Антиглянца», они снимают люксовые виллы в отелях «Крымский бриз» и Mriya Resort&SPA.

В Краснодарском крае, например, в Геленджике, богачи обзавелись собственными дачами. А при сочинском музее «Дача Сталина», как выяснил канал, есть отель для президентов и патриархов.

Ранее россиянам рассказали, что сэкономить на отелях класса «люкс» можно, если бронировать места за пару недель до поездки. Если роскошные номера остаются свободными ближе к дате заезда, некоторые отели дают на них скидки.

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    Мария Борисова
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