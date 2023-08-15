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14:37, 15 августа 2023Из жизни

Родные решили исцелить пациента святой водой и едва не погубили его

ABP Live: семья дала укушенному змеей индийцу святую воду и вызвала кровотечение

Фото: David Clode / Unsplash

Родственники в индийском штате Махараштра провели ритуал над укушенным змеей мужчиной и вызвали у него кровотечение, тем самым едва не погубив его. Об этом сообщает ABP Live.

Пострадавшего Сому Тхакерая из деревни Караджгаон привезли в сельскую больницу после того, как его укусила змея. Пока пациент лежал в палате, один из его родственников решил провести над ним ритуал. Он попытался дать Тхакераю святую воду, чтобы исцелить его. Видео этого процесса семья разместила в соцсетях.

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Несмотря на то, что врачи настоятельно рекомендовали прекратить ритуал, родные мужчины не послушали их советов. В результате состояние индийца ухудшилось из-за кровотечения.

В конце концов мужчину отправили в другую больницу, где специалистам удалось стабилизировать его состояние. Сотрудник больницы подчеркнул, что из-за риска при работе в сельской местности им пришлось обратиться в полицию, которая предоставила охрану для медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что в Индии семья устроила тантрический ритуал, чтобы поправить здоровье, и оказалась в больнице. Когда утром ни один из членов семьи не вышел на улицу, соседи забеспокоились и решили проверить, в чем дело.

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    Алиса Дмитриева
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