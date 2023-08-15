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20:53, 15 августа 2023Наука и техника

Xiaomi выпустила робособаку CyberDog 2

Xiaomi представила роботизированную собаку CyberDog второго поколения

Кадр: Sparrows News / YouTube

Китайская компания Xiaomi выпустила роботизированную собаку CyberDog 2. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Новая робособака стала преемником Xiaomi CyberDog, которую корпорация представила в 2021 году. Второе поколение робота получило четыре лапы, несколько камер, сенсоров и микрофонов. В компании отметили, что CyberDog 2 отличается улучшенным интеллектом и «реалистичным» поведением.

Робот оснащен микроприводом Xiaomi CyberGear, который позволяет собаке выполнять сложные маневры — например, прыжки и сальто назад. Также робопес может приземлиться на четыре лапы при падении с высоты. Устройством можно управлять жестами, голосом и с помощью приложения.

Информация о «настроении» робопса, зарядке батареи и прочие данные отображаются на «морде», которая представляет собой сенсорный дисплей. Программное обеспечение CyberDog 2 основано на открытом исходном коде. Стоимость робопса составляет 12 999 юаней, или около 175 тысяч рублей.

В августе 2021 года Xiaomi представила первое поколение робособаки CyberDog. Устройство оценили в 9999 юаней, или около 135 тысяч рублей.

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    Андрей Ставицкий
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