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21:44, 15 августа 2023Из жизни

Светлана Бондарчук сообщила о рождении ребенка

Телеведущая Светлана Бондарчук сообщила о рождении сына Петра
Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российская телеведущая Светлана Бондарчук сообщила о рождении сына. Знаменитость опубликовала в соцсетях фото с маленьким ребенком.

«А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — подписала она пост.

Эта новость шокировала подписчиков Бондарчук. Фанаты эмоционально отреагировали на ее пост и поздравили телеведущую с пополнением.

Бондарчук в августе 2020 года вышла замуж за продюсера и фотографа Сергея Харченко. Пара познакомилась на вечеринке у общего знакомого. Харченко подошел к телеведущей и попросил ее номер телефона. По словам журналистки, она не спешила вновь связывать себя узами брака. Звезда 25 лет прожила с режиссером Федором Бондарчуком. У пары двое общих детей.

В начале августа Светлана Бондарчук показала откровенные фото с отдыха. Знаменитость снялась на пляже в зеленом бикини отечественного бренда Lavarice, которое состояло из топа с соединенными металлическим кольцом чашками и трусов с заниженной талией. В свою очередь поклонники оценили ее внешний вид в комментариях.

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    Марина Совина
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