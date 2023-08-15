Светлана Бондарчук сообщила о рождении ребенка

Телеведущая Светлана Бондарчук сообщила о рождении сына Петра

Российская телеведущая Светлана Бондарчук сообщила о рождении сына. Знаменитость опубликовала в соцсетях фото с маленьким ребенком.

«А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — подписала она пост.

Эта новость шокировала подписчиков Бондарчук. Фанаты эмоционально отреагировали на ее пост и поздравили телеведущую с пополнением.

Бондарчук в августе 2020 года вышла замуж за продюсера и фотографа Сергея Харченко. Пара познакомилась на вечеринке у общего знакомого. Харченко подошел к телеведущей и попросил ее номер телефона. По словам журналистки, она не спешила вновь связывать себя узами брака. Звезда 25 лет прожила с режиссером Федором Бондарчуком. У пары двое общих детей.

В начале августа Светлана Бондарчук показала откровенные фото с отдыха. Знаменитость снялась на пляже в зеленом бикини отечественного бренда Lavarice, которое состояло из топа с соединенными металлическим кольцом чашками и трусов с заниженной талией. В свою очередь поклонники оценили ее внешний вид в комментариях.