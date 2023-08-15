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10:10, 15 августа 2023Наука и техника

Под облаками Сатурна обнаружили долговечные мегаураганы

Science Advances: на Сатурне происходят ураганы, подобные Красному пятну Юпитера

Фото: Nasa / JPL-Caltech / SSI / Reuters

Астрономы Калифорнийского университета в Беркли и Университета штата Мичиган обнаружили, что на Сатурне существуют долговечные мегациклоны, которые живут в течение столетий. Такие ураганы напоминают Большое красное пятно — мощный ураган-антициклон на Юпитере, который наблюдался еще в XVII веке. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые проанализировали радиоизлучение из глубин тропосферы газового гиганта, которое наблюдалось в 2015 году с помощью комплекса радиотелескопов Very Large Array (VLA). Они обнаружили признаки долговременных аномалий в распределении аммиака в глубинах планеты, возникающих в результате динамических процессов в атмосфере. Поскольку аммиак блокирует радиоволны, картина радиоизлучения, исходящего из-под верхнего облачного слоя, позволяет определить, где именно происходят невидимые для обычного наблюдения мегаураганы, уменьшающие содержание газа.

Астрономы выявили признаки долговременных гигантских ураганов в средних широтах, экваториальных суперштормов возрастом до сотен лет и, возможно, даже более древний шторм на 70 градусах северной широты. Ураган, зафиксированный еще в 2010 году в ходе космической миссии Cassini, с тех пор разделился на два отдельных компонента, которые движутся сейчас в противоположных меридиональных направлениях.

Также было обнаружено, что концентрация аммиака обычно меньше на средних высотах, чуть ниже самого верхнего слоя аммиачно-ледяных облаков, но становится больше на более низких высотах, на 100-200 километров глубже. Планетологи считают, что аммиак переносится из верхних слоев атмосферы в нижние за счет процессов осаждения и повторного испарения.

Кроме того, оказалось, что, хотя и Сатурн, и Юпитер состоят в основном из газообразного водорода, свойства их атмосфер значительно различаются. Аномалии в концентрации газов на Юпитере связаны с чередующимися полосами светлых зон и темных поясов, а не с ураганами, как на Сатурне. Это, по словам авторов работы, бросает вызов современным моделям циклонов на газовых гигантах, но дает информацию, полезную для изучения мегаштормов на экзопланетах.

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    Александр Еникеев
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