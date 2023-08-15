Туристы чудом выжили после 36 часов в открытом океане в Азии

В Индонезии спасли четверых серферов, дрейфовавших 36 часов в открытом океане

Четверых австралийских серферов спасли после крушения корабля у берегов Индонезии. Туристы 36 часов провели в открытом океане, сообщила газета The Sydney Morning Gerald.

Уточняется, что австралийцы пропали вечером в воскресенье, 13 августа. Друзья отправились в Азию в серф-круиз по случаю 30-летия одного из молодых людей. Компания арендовала две деревянных моторных лодки, чтобы добраться до отдаленного архипелага Баньяк, но попала в непогоду. Только одна из лодок благополучно добралась до берега.

В итоге троих пропавших туристов спасли во вторник, 15 августа. Они чудом выжили, 36 часов дрейфуя в океане на досках для серфинга. Через несколько часов местный рыбак нашел еще одного серфера, который отделился от группы и проплыл 32 километра в поисках помощи.

Также спасателям удалось обнаружить двоих из трех членов экипажа. В операции участвовали местные экстренные службы и частные австралийские суда. МИД Австралии зафрахтовал самолет для помощи в поисках.

Ранее австралийский серфер спасся от акулы-людоеда. Он отбился от хищницы и проплыл полкилометра до берега с прокушенной ногой.