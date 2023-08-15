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15:30, 15 августа 2023Мир

В США назвали Зеленского клоуном из-за его заявлений о Крыме

Экс-сотрудник ЦРУ Шаффер: Зеленский просто клоун из-за его заявлений о Крыме

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выставляет себя клоуном делая заявления о возможном установлении контроля над Крымом. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший сотрудник ЦРУ Тони Шаффер.

Он отметил, что заявления Зеленского о возможном получении контроля над Крымом «просто делают из него клоуна». По словам Шаффера, украинские войска и близко к Крыму не подойдут, «это просто сумасшествие».

Также экс-сотрудник ЦРУ добавил, что после провала украинского контрнаступления у союзников Украины нет никаких планов будущих действий.

Ранее обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич заявил, что власти США могут выйти из украинского конфликта сейчас, пожертвовав своим престижем. Либо они могут дождаться окончательного разочарования американских избирателей.

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    Александр Слабиев
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