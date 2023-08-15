Властям США рассказали о двух вариантах выхода из конфликта на Украине

RS: США могут уйти из Украины с позором сейчас или дождаться ухудшения ситуации

Власти США могут выйти из украинского конфликта сейчас, пожертвовав своим престижем, либо дождаться окончательного разочарования американских избирателей. Такую точку зрения высказал обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич.

По его словам, руководство страны сильно завысило ставки, однако теперь для выхода из конфликта им придется отказаться от заявлений о важности поражения России для демократии и будущего мирового сообщества. «Белому дому придется внезапно убедить общественность в том, что ставки на самом деле значительно скромнее, чем говорилось изначально», — отметил Марсетич.

Он добавил, что американские власти уже не питают иллюзий насчет успехов украинской армии на фронте, поэтому их выход из конфликта является вопросом времени. В то же время, продолжил аналитик, все больше американцев выступают против военной помощи Украине. Он обратил внимание, что это происходит в преддверии президентских выборов.

По мнению обозревателя, у американской администрации есть два варианта: либо она прекращает конфликт на условиях, менее благоприятных для Киева, сталкиваясь при этом с критикой, либо она продолжает конфликт, надеясь на успех в будущем. «Но общественное настроение может еще больше ухудшиться, что в любом случае снизит шансы на переизбрание», — подчеркнул он.

Ранее посол Украины в США и бывший министр финансов республики Оксана Маркарова заявила, что власти страны не уверены, что Вашингтон будет оказывать им поддержку вечно.