На Украине усомнились в возможности вечной поддержки от США

Посол Украины Маркарова: в Киеве не уверены в вечной поддержке от США

В Киеве не уверены, что власти США будут оказывать Украине поддержку вечно. В такой возможности в интервью Huffington Post усомнилась посол Украины в США и бывший министр финансов республики Оксана Маркарова.

«Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка... это навсегда», — призналась она.

Посол также отметила, что обеспечение помощи Украине со стороны партнеров является постоянной работой.

Ранее сообщалось, что 12 республиканцев в Конгрессе потребовали, чтобы президент США Джо Байден отозвал запрос о выделении дополнительной помощи Киеву. Они указали, что жители США больше не хотят спонсировать «бесконечную прокси-войну».