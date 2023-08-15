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18:09, 15 августа 2023Россия

Собянин встретился со сторонниками в предвыборном штабе

Собянин встретился со сторонниками в штабе общественной поддержки

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Кандидат в мэры столицы Сергей Собянин провел встречу со сторонниками и доверенными лицами в штабе общественной поддержки. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием "Москва". Спасибо вам!» — произнес он.

В штабе собрались известные деятели культуры, врачи, руководители городских предприятий, спортсмены, предприниматели и победители конкурса «Лидеры цифровой трансформации», работники школьных учреждений и сферы высшего образования, актив Совета ветеранов, общественные советники, активисты «Единой России», волонтеры и депутатский корпус. Во время встречи Собянин рассказал о планах по развитию города.

Штаб общественной поддержки Сергея Собянина начал работать в июле в Цифровом деловом пространстве на улице Покровка. Там также работает общественная приемная для работы с гражданскими инициативами.

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Они пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек.

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    Варвара Родикова
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