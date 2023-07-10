В Москве открылся штаб поддержки Собянина

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина

В Москве открылся штаб общественной поддержки кандидата в мэры столицы Сергея Собянина. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Штаб начал работать в Цифровом деловом пространстве на улице Покровка. Секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что открывшийся штаб объединит не только лидеров мнений и авторитетных профессионалов, но и всех москвичей, готовых делиться идеями по развитию города. Он добавил, что действующий глава столицы всегда опирается на мнение жителей — поэтому в штабе открыта общественная приемная для работы с гражданскими инициативами.

Художественный руководитель «Театра Олега Табакова» и доверенное лицо Сергея Собянина Владимир Машков заявил, что кандидатуру действующего градоначальника поддерживают представители всех ключевых сфер жизни столицы — культуры, науки, спорта, образования и других.

Ранее стало известно, что Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина в качестве кандидата на должность мэра Москвы. Кандидатуры на этот пост выдвинули 12 человек, пятеро из них предоставили необходимые для регистрации документы.

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Они пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

Действующий градоначальник Сергей Собянин занял пост мэра Москвы в 2010 году вместо уволенного в связи с утратой доверия Юрия Лужкова. Позже Собянин одерживал победу на выборах мэра в 2013 и 2018 годах.