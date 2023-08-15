Суд приговорил виновных в разливе топлива в Норильске к исправительным работам

Виновным в разливе топлива в Норильске назначили исправительные работы

Норильский городской суд Красноярского края вынес приговор в отношении работников акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Генеральной прокуратуры России и по Сибирскому федеральному округу.

Директор ТЭЦ-3, главный инженер, заместитель главного инженера по эксплуатации и начальник котлотурбинного цеха признаны виновными по части 1 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») и статье 246 («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») УК РФ. Их оштрафовали на суммы от 150 до 200 тысяч рублей с освобождением от наказания ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по первой статье и приговорили на сроки от 1 до 1,5 года исправительных работа с удержанием из заработной платы осужденных 10 процентов в доход государства.

В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске был зафиксирован разлив нефтепродуктов. Следствие установило, что осужденные не обеспечили безопасное функционирование опасного производственного объекта. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.