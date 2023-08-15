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19:12, 15 августа 2023Моя страна

В Курганской области пристав спасла увязшего в болоте грибника

В Курганской области пристав спасла увязшего в болоте пожилого грибника

Фото: Hakon Grimstad / Unsplash

Пристав из Верхней Пышмы Юлия Алимова, находившаяся в отпуске в Курганской области, спасла увязшего в болоте мужчину. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Юлия прочитала в СМИ объявление о пропаже грибника в возрасте 80 лет. Пожилой мужчина пошел за грибами в лес в Далматовском районе и не вернулся. Как сообщили в ГУФССП России по Свердловской области, пристав добровольно приняла участие в поисковой операции вместе с сотрудниками МЧС, полиции, а также волонтерами.

В вечернее время суток Юлия оказалась у болотистого берега озера Мельничное. Внезапно она услышала слабый голос грибника. Пристав пошла на звук и вскоре обнаружила мужчину, по горло увязшего в болоте. Она позвала на помощь сотрудников МЧС и парамедиков. При помощи настила из веток грибника удалось вытащить из болота. Его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Башкирии волонтеры спасли краснокнижного орла-могильника Aquila heliaca. Двух таких орлов 4 августа подстрелили неизвестные, одну из птиц спасти не удалось.

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    Алиса Удовик
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