В Курганской области пристав спасла увязшего в болоте грибника

В Курганской области пристав спасла увязшего в болоте пожилого грибника

Пристав из Верхней Пышмы Юлия Алимова, находившаяся в отпуске в Курганской области, спасла увязшего в болоте мужчину. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Юлия прочитала в СМИ объявление о пропаже грибника в возрасте 80 лет. Пожилой мужчина пошел за грибами в лес в Далматовском районе и не вернулся. Как сообщили в ГУФССП России по Свердловской области, пристав добровольно приняла участие в поисковой операции вместе с сотрудниками МЧС, полиции, а также волонтерами.

В вечернее время суток Юлия оказалась у болотистого берега озера Мельничное. Внезапно она услышала слабый голос грибника. Пристав пошла на звук и вскоре обнаружила мужчину, по горло увязшего в болоте. Она позвала на помощь сотрудников МЧС и парамедиков. При помощи настила из веток грибника удалось вытащить из болота. Его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Башкирии волонтеры спасли краснокнижного орла-могильника Aquila heliaca. Двух таких орлов 4 августа подстрелили неизвестные, одну из птиц спасти не удалось.

