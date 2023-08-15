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14:26, 15 августа 2023Мир

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на 314 миллионов долларов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на 3,4 миллиарда крон (314 миллионов долларов). Об этом со ссылкой на министра обороны Пола Йонссона пишет ТАСС.

В него вошли боеприпасы для предоставленных ранее шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинской армии передадут запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.

Всего с февраля Украина получила от Швеции помощи на 22 миллиарда крон (2,16 миллиардов долларов), из которых 17 миллиардов (1,67 миллиардов долларов) — это военные поставки.

Ранее депутат шведского парламента Аида Биринджику подняла вопрос обхода санкций Россией через третьи страны.

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    Александр Слабиев
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