Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на 314 миллионов долларов

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на 3,4 миллиарда крон (314 миллионов долларов). Об этом со ссылкой на министра обороны Пола Йонссона пишет ТАСС.

В него вошли боеприпасы для предоставленных ранее шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинской армии передадут запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.

Всего с февраля Украина получила от Швеции помощи на 22 миллиарда крон (2,16 миллиардов долларов), из которых 17 миллиардов (1,67 миллиардов долларов) — это военные поставки.

Ранее депутат шведского парламента Аида Биринджику подняла вопрос обхода санкций Россией через третьи страны.