Россиянин пришел на суд к матери и получил семь суток ареста за татуировку

Baza: в Казани мужчину арестовали в суде из-за татуировки с нацистским гербом

В Казани местного жителя арестовали за нацистскую татуировку, которую приставы заметили во время суда над его матерью. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Мужчину взяли под стражу на семь суток. Татуировка с гербом Третьего рейха на его шее привлекла внимание приставов во время заседания по делу о мошенничестве в Верховном суде Татарстана. Туда мужчина пришел поддержать обвиняемую в преступлении мать.

Когда в адрес мужчины поступили вопросы о характере татуировки, он заявил, что не поддерживает националистические взгляды и набил герб без какого-либо умысла во время отбывания наказания за разбой.

Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу из-за ее татуировки.