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17:22, 15 августа 2023Силовые структуры

Россиянин пришел на суд к матери и получил семь суток ареста за татуировку

Baza: в Казани мужчину арестовали в суде из-за татуировки с нацистским гербом

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Казани местного жителя арестовали за нацистскую татуировку, которую приставы заметили во время суда над его матерью. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Мужчину взяли под стражу на семь суток. Татуировка с гербом Третьего рейха на его шее привлекла внимание приставов во время заседания по делу о мошенничестве в Верховном суде Татарстана. Туда мужчина пришел поддержать обвиняемую в преступлении мать.

Когда в адрес мужчины поступили вопросы о характере татуировки, он заявил, что не поддерживает националистические взгляды и набил герб без какого-либо умысла во время отбывания наказания за разбой.

Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу из-за ее татуировки.

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    Илона Палей
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