Власти опровергли сообщения о дефиците топлива в Крыму

Власти Крыма опровергли сообщения о нехватке бензина на полуострове

Сообщения о том, что в Крыму наблюдается дефицит топлива, а жителей просят запасаться впрок, оказались недостоверными. Власти республики опровергли эту информацию.

Информация появилась в Telegram-канале издания «Крым.Реалии» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), позднее ее подхватили украинские СМИ. Авторы канала заявили, что сеть автозаправок ТЭС в Симферополе и Алуште начала предупреждать клиентов о возможном дефиците бензина. Между тем постоянные клиенты этих заправок рассказали корреспонденту канала, что в конце прошлой недели им приходили SMS с предупреждением о возможном дефиците некоторых марок бензина, людей также призывали сделать запасы.

В конце прошлой недели в Крыму действительно наблюдалась задержка поставок топлива на фоне попыток Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост. Задержку вызвало закрытие железнодорожной части моста. Эту информацию и использовали авторы фейка о нехватке топлива на полуострове, не указав, что проблема вскоре была устранена.

11 августа сеть АЗС ТЭС в своем Telegram-канале предупредила: «Поставка топлива на полуостров осуществляется с перебоями. Поэтому вынуждены сообщить о введении временного ограничения по отпуску автомобильного топлива в адрес физических лиц по причине дефицита товара в регионе». Минтопэнерго республики в свою очередь объяснило, что сокращение поставок топлива в Крым связано с закрытием железнодорожной части Крымского моста для составов с ГСМ и ограничениями в работе Керченской паромной переправы.

12 августа председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил в своем Telegram-канале, что горюче-смазочные материалы поступили на полуостров. Он добавил, что лично контролирует ситуацию с обеспечением Крыма топливом и призвал крымчан сообщать о необоснованных попытках владельцев заправок повышать цены под предлогом дефицита. Гоцанюк, помимо прочего, говорил, что будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95.

В конце июля также распространилась информация о дефиците топлива в Крыму и продаже его по талонам. Глава Минтранса республики Николай Лукашенко опроверг подобные сообщения.

Информация о нехватке бензина в Крыму не получила широкого распространения в российских СМИ, некоторые публиковали материалы с опровержением — «Коммерсантъ», телеканал «360».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»