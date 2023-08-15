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09:40, 15 августа 2023Ценности

Дина Саева снялась в прозрачном платье на улице

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась на улице в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 23-летняя инфлюэнсерша позировала, стоя на тротуаре на фоне автомобиля. Она надела прозрачное черное платье длины миди с рукавами до запястий и комплект нижнего белья в тон, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с завышенной талией. Образ девушка дополнила массивным кулоном в виде сердца, серьгами-кольцами и остроносыми сапогами на высоких каблуках.

Кроме того, блогерша поделилась еще несколькими фото, где предстала в том числе в облегающем комбинезоне с шортами и обнажающих тело платьях. «Королева драмы», — подписала она пост.

Ранее российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снялась с обнаженной грудью во время отдыха. На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша позировала топлес на пляже на фоне скал, прикрыв голый бюст руками.

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    Карина Черных
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    Дина Саева снялась в прозрачном платье на улице

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