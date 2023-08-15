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10:32, 15 августа 2023Среда обитания

«Клыки и чешуя динозавра» с московской стройки оказались «чертовыми пальцами»

Найденные на стройке в Москве «останки динозавра» оказались древним моллюском

Фото: Luca Lago / Unsplash

Найденные на стройке в Москве окаменелости, которые приняли за зубы и чешую динозавра, оказались останками древнейших моллюсков. Об этом рассказала доцент кафедры общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Мария Кулакова, пишет Life.ru.

«Находки сделаны в серой глине — это отложения юрского периода, чей возраст приблизительно 170–180 млн лет. В это время на территории Московской области был морской бассейн... "Зубы" — это раковины белемнитов, вытянутых ископаемых головоногих моллюсков, похожих на кальмаров», — объяснила эксперт. Кулакова уточнила, что продолговатая раковина у белемнитов находилась внутри тела, а из-за необычного вида в народе такие останки называют «чертовыми пальцами».

Чешуя же, которую обнаружили экскаваторщики на стройке, оказалась отпечатком раковины другого древнего моллюска — аммонита. По словам эколога, подобные находки часто попадаются в местах, где есть выходы юрских глин. В случае с Москвой речь идет о берегах Москвы-реки, Крылатском и Коломенском.

Ранее на стройке жилого комплекса «Митинский лес» в Москве выкопали необычные окаменелости. Рабочие решили, что найденные ими останки похожи на огромные клыки и чешую динозавра, а также раковину вымершего моллюска.

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    Нина Ташевская
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