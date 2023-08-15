Посол рассказал о расчете США на затягивание украинского конфликта

Посол Антонов: США рассчитывают, что украинский конфликт затянется надолго

США рассчитывают, что украинский конфликт затянется надолго, и поэтому все глубже погружаются в противостояние с Россией. Его слова опубликованы в Telegram-канале дипведомства.

«Вашингтон с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружается в противостояние с Россией. Делает это руками украинцев», — заявил Антонов. По его мнению, в американской администрации «так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо». «Белый дом, очевидно, не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе. Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго», — добавил он.

По мнению посла, США не хотят учиться на своих ошибках и продолжают помогать Украине. Однако это слишком дорого обходится как вовлеченным в конфликт сторонам, так и американским налогоплательщикам, считает он. «Здесь [в США] не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов», — заключил Антонов.

США выделили новую военную помощь Украине на 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Киеву будут переданы, в частности, боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые средства, оборудование для разминирования, а также снаряды для систем залпового огня HIMARS.