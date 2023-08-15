Глава Минфина США рассказала об употреблении галлюциногенных грибов

Глава Минфина США Йеллен заявила, что употребила галлюциногенные грибы в Китае

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что во время последнего визита в Китай съела грибы с галлюциногенными свойствами. Об этом министр рассказала в интервью телеканалу CNN.

По словам Йеллен, в июле она посетила Пекин и там вместе с большой компанией зашла в «очень хороший» ресторан.

«Там было вкусное блюдо из грибов. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Узнала об этом позднее», — поделилась министр.

Журналист спросил, были ли у нее после этого видения. На это министр засмеялась. Йеллен выразила мнение, что повар правильно приготовил грибы, поэтому никаких последствий у нее не было.

Ранее Джанет Йеллен жестко раскритиковали в США за нарушение дипломатического этикета при встрече с вице-премьером Государственного совета Китая Хэ Лифэном. Дело в том, что политик оживленно и часто кланялась во время рукопожатия с китайским чиновником. Экс-сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации президента Джорджа Буша-младшего, рассказал, что «американский чиновник никогда не кланяется».