Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:18, 15 августа 2023Мир

Глава Минфина США рассказала об употреблении галлюциногенных грибов

Глава Минфина США Йеллен заявила, что употребила галлюциногенные грибы в Китае
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Annabelle Gordon — CNP / Consolidated News Photos

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что во время последнего визита в Китай съела грибы с галлюциногенными свойствами. Об этом министр рассказала в интервью телеканалу CNN.

По словам Йеллен, в июле она посетила Пекин и там вместе с большой компанией зашла в «очень хороший» ресторан.

«Там было вкусное блюдо из грибов. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Узнала об этом позднее», — поделилась министр.

Журналист спросил, были ли у нее после этого видения. На это министр засмеялась. Йеллен выразила мнение, что повар правильно приготовил грибы, поэтому никаких последствий у нее не было.

Ранее Джанет Йеллен жестко раскритиковали в США за нарушение дипломатического этикета при встрече с вице-премьером Государственного совета Китая Хэ Лифэном. Дело в том, что политик оживленно и часто кланялась во время рукопожатия с китайским чиновником. Экс-сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации президента Джорджа Буша-младшего, рассказал, что «американский чиновник никогда не кланяется».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Власти России обсудили новые меры по укреплению рубля

    Глава Минфина США рассказала об употреблении галлюциногенных грибов

    В США раскрыли тактику борьбы России с ЗРК Patriot

    В Японии произошло сильное землетрясение

    В Германии призвали быстро согласовать поставку ВСУ ракет Taurus

    Светлана Бондарчук сообщила о рождении ребенка

    В Австрии заявили о невозможности обойтись без российского газа

    В российском регионе загорелась электроподстанция

    Посетителя ресторана избили за попытку сделать фото Месси

    Выглядящая на 20 лет 55-летняя женщина раскрыла свое правило выбора бойфрендов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости