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17:20, 15 августа 2023Мир

Глава ГРУ обвинил США в активных полетах у границ России

Глава ГРУ обвинил США в активных полетах разведвывательной авиации у границ РФ

Фото: Stan Szeto / USA TODAY Sports / Reuters

Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков заявил, что США увеличили количество вылетов разведывательной авиации вблизи границ России и Китая. Об этом стало известно ТАСС.

По общим оценкам главы ГРУ, за этот год США было осуществлено 77 вылетов, «что уже больше, чем за весь 2022 год. Интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США за последние два года выросла более чем на 20 процентов и составляет 920 самолетовылетов в год».

23 мая пресс-служба Национального центра управления обороной России сообщила, что российский истребитель Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в небе над Балтийским морем, нарушения государственной границы России не допущено. Российский военный борт занял установленную зону дежурства и проконтролировал убытие американских самолетов от воздушного пространства России.

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    Максим Габриелян
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