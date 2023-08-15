Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру в бикини

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах девушка позировала в бикини с леопардовым принтом, состоявшем из топа с треугольными чашками с завязками на шее и широкой низкой перемычкой и V-образных трусов. Спортсменка распустила волосы, уложенные с объемом у корней, и сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Также она добавила к образу большие серьги-кольца и продемонстрировала пирсинг с блестящими камнями в пупке.

Подписчики оценили съемку в комментариях. «Привлекательная фигура», «Такая горячая», «Боже, люблю эту женщину», — восхитились пользователи сети.

Ранее российская актриса театра и кино Настасья Самбурская также снялась в откровенном образе. 36-летняя звезда позировала рядом с автомобилем в облегающем черном комбинезоне с брюками клеш и вырезами в районе талии, ребер и груди.