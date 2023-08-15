Выглядящая на 20 лет 55-летняя женщина раскрыла свое правило выбора бойфрендов

Выглядящая на 20 лет 55-летняя бабушка раскрыла отношение к молодым поклонникам

55-летняя жительница Канады, выглядящая значительно моложе своего возраста, рассказала о поклонниках и раскрыла свой способ выбора бойфрендов. Об этом сообщает Daily Star.

Хотя у Нинетт Лонгсворт трое взрослых детей, и она уже стала бабушкой, многие дают ей на 30 лет меньше. Из-за этого, по словам женщины, ей всегда приходится носить с собой удостоверение личности, чтобы подтвердить возраст.

Лонгсворт придерживается очень строгих правил в отношениях с мужчинами. «Я бы никогда не стала встречаться с кем-то вдвое младше себя, а это около 27 лет. Мое правило — никого младше моего сына, которому в этом году исполнится 35», — заявила она.

Канадка занимается тяжелой атлетикой и ведет страницу в социальных сетях, где рассказывает о своих тренировках. Она считает, что своей моложавой внешностью обязана регулярным занятиям пауэрлифтингом. Женщина увлеклась фитнесом уже в зрелом возрасте, затем заинтересовалась тяжелой атлетикой и настолько преуспела, что в 45 лет установила мировой рекорд в своей возрастной категории.

Ранее сообщалось, что 52-летняя жительница США смогла вернуть моложавую внешность и поделилась своими секретами. Набравшая большой лишний вес женщина смогла привести себя в форму благодаря тяжелой атлетике.