В Минобороны обеспокоились обстановкой вокруг ЗАЭС

Шойгу: вокруг ЗАЭС складывается тревожная обстановка, возможна катастрофа

Вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) складывается тревожная обстановка, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к ядерной катастрофе. Такое мнение высказал министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Отметив, что вокруг Запорожской атомной электростанции складывается вызывающая тревогу обстановка, глава Минобороны подчеркнул, что Киев «подвергает ее регулярным обстрелам из тяжелых видов вооружения».

«Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу», — добавил он.

Ранее Шойгу заявил о почти полном исчерпании Украиной военного ресурса.