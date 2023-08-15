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19:56, 15 августа 2023Россия

Парк «Зарядье» возобновил работу после эвакуации

В «Зарядье» не обнаружили опасных устройств, парк возобновил работу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский парк «Зарядье» возобновил свою работу после эвакуации посетителей и рабочего персонала из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу общественного городского пространства.

Отмечается, что специалисты завершили проверку после поступившей информации о расположении на территории «Зарядья» неопознанного устройства. Согласно информации пресс-службы культурно-просветительской зоны, опасных устройств обнаружено не было. «Парк работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столичном парке «Зарядье» провели эвакуацию посетителей и персонала из-за неопознанного устройства. Парк был временно закрыт.

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    Варвара Кошечкина
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