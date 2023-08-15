Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:55, 15 августа 2023Мир

В США попробуют деньгами улучшить мнение о Зеленском

Сторонники Украины запустят среди республиканцев кампанию в поддержку Зеленского

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сторонники Украины в Республиканской партии США запустили кампанию «Республиканцы за Украину» в поддержку президента Владимира Зеленского среди однопартийцев. Об этом пишет Washington Post.

Таким образом члены Республиканской партии, поддерживающие Украину, решили улучшить мнение конгрессменов об украинском лидере. Стоимость кампании составит два миллиона долларов.

Сторонники Зеленского хотят убедить республиканцев продолжить финансирование Украины. Они уже заручились мнениями 50 проукраинских избирателей. В рамках кампании рекламные сообщения будут показываться в интернете, на рекламных щитах и по телеканалам.

Одна из представителей инициативной группы Сара Лонгвелл заявила изданию, что одной из «тревожных тенденций», которые она наблюдала за последние два года, является «реальное падение поддержки Украины». Она считает, что ее однопартийцы стали «более протекционистскими в торговле», «более популистскими» и «менее заинтересованными в верховенстве закона».

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Тони Шаффер назвал Зеленского «клоуном» из-за заявлений о Крыме. По словам Шаффера, украинские войска и близко к Крыму не подойдут, «это просто сумасшествие».

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ГРУ обвинил США в активных полетах у границ России

    Россиянкам раскрыли простой способ исправить неудачную стрижку

    Россиянин пришел на суд к матери и получил семь суток ареста за татуировку

    В Белоруссии назвали единственный способ предотвратить войну с Польшей

    В российском регионе объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна

    Назван аналог Монте-Карло в российской глубинке

    Число «золотых виз» в Евросоюзе выросло вопреки призывам к их запрету

    Шведская компания заявила о ракетном обстреле ее завода на Украине

    В рембате ВСУ рассказали о потерях при попытках эвакуировать технику НАТО

    В НАТО допустили обмен территорий Украины на членство в альянсе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости