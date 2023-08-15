В США попробуют деньгами улучшить мнение о Зеленском

Сторонники Украины запустят среди республиканцев кампанию в поддержку Зеленского

Сторонники Украины в Республиканской партии США запустили кампанию «Республиканцы за Украину» в поддержку президента Владимира Зеленского среди однопартийцев. Об этом пишет Washington Post.

Таким образом члены Республиканской партии, поддерживающие Украину, решили улучшить мнение конгрессменов об украинском лидере. Стоимость кампании составит два миллиона долларов.

Сторонники Зеленского хотят убедить республиканцев продолжить финансирование Украины. Они уже заручились мнениями 50 проукраинских избирателей. В рамках кампании рекламные сообщения будут показываться в интернете, на рекламных щитах и по телеканалам.

Одна из представителей инициативной группы Сара Лонгвелл заявила изданию, что одной из «тревожных тенденций», которые она наблюдала за последние два года, является «реальное падение поддержки Украины». Она считает, что ее однопартийцы стали «более протекционистскими в торговле», «более популистскими» и «менее заинтересованными в верховенстве закона».

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Тони Шаффер назвал Зеленского «клоуном» из-за заявлений о Крыме. По словам Шаффера, украинские войска и близко к Крыму не подойдут, «это просто сумасшествие».