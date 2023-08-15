В США раскрыли тактику борьбы России с ЗРК Patriot

Экс-разведчик Риттер: Россия истощает системы ЗРК Patriot в Киеве и подрывает их

Российская армия истощает запасы ракет к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, чтобы затем подорвать их, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его словам, ЗРК Patriot обладают системой, которая автоматически фиксирует цель и выпускает ракету в ответ на возникшую угрозу. «Россияне "играют" с этим алгоритмом, заставляя ЗРК Patriot истратить все свои снаряды», — подчеркнул он.

Риттер добавил, что это позволяет беспрепятственно наносить удары по самим американским ЗРК, а также по стратегическим целям, которые они прикрывали. Он заявил, что у западных стран уже нет необходимого количества этих установок, чтобы передать ВСУ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев получит от ФРГ дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot и ракеты. «Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии», — заявил глава государства по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.