Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:06, 15 августа 2023Мир

В США раскрыли тактику борьбы России с ЗРК Patriot

Экс-разведчик Риттер: Россия истощает системы ЗРК Patriot в Киеве и подрывает их
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: David Bebber / Reuters

Российская армия истощает запасы ракет к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, чтобы затем подорвать их, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его словам, ЗРК Patriot обладают системой, которая автоматически фиксирует цель и выпускает ракету в ответ на возникшую угрозу. «Россияне "играют" с этим алгоритмом, заставляя ЗРК Patriot истратить все свои снаряды», — подчеркнул он.

Риттер добавил, что это позволяет беспрепятственно наносить удары по самим американским ЗРК, а также по стратегическим целям, которые они прикрывали. Он заявил, что у западных стран уже нет необходимого количества этих установок, чтобы передать ВСУ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев получит от ФРГ дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot и ракеты. «Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии», — заявил глава государства по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Власти России обсудили новые меры по укреплению рубля

    Глава Минфина США рассказала об употреблении галлюциногенных грибов

    В США раскрыли тактику борьбы России с ЗРК Patriot

    В Японии произошло сильное землетрясение

    В Германии призвали быстро согласовать поставку ВСУ ракет Taurus

    Светлана Бондарчук сообщила о рождении ребенка

    В Австрии заявили о невозможности обойтись без российского газа

    В российском регионе загорелась электроподстанция

    Посетителя ресторана избили за попытку сделать фото Месси

    Выглядящая на 20 лет 55-летняя женщина раскрыла свое правило выбора бойфрендов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости