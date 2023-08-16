Министр обороны Австралии в шутку покинул свой пост
Министр обороны Австралии Ричард Марлз в шутку покинул свой пост, заявив, что уступает его вратарю женской сборной страны по футболу Маккензи Арнольд. Об этом он сообщил в видео на своей странице в соцсети X (ранее Twitter — прим. «Ленты.ру»).
«Вечером наша страна окажется перед лицом серьезной угрозы, исходящей от нашего давнего противника, и я понимаю, что не смогу защитить ее в этот момент. Поэтому я исполню свой священный долг и покину пост министра обороны, уступив его Маккензи Арнольд», — заявил министр обороны в шуточном видео. При этом он выразил надежду, что на следующий день вратарь вернет ему ключи от кабинета министра.
Видео было приурочено к полуфиналу чемпионата мира по женскому футболу, где сборная Австралии встретится со сборной Англии. По мнению главы оборонного ведомства, во время матча вратарь сборной сможет лучше исполнить обязанности по защите страны.
Чемпионат мира по женскому футболу проходит в этом году в Австралии, уже отметившись множеством сенсаций. Например, бразильские футболистки впервые с 1995 года вылетели после группового этапа чемпионата.