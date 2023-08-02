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16:15, 2 августа 2023Спорт

Бразильские футболистки впервые за 28 лет остались без плей-офф ЧМ

Бразильские футболистки впервые с 1995 года вылетели после группового этапа ЧМ

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / Reuters

Женская сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с Ямайкой (0:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2023, проходящего в Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Этот результат позволил бразильянкам набрать четыре очка, в своей группе они остались на третьем месте, пропустив вперед Ямайку, в активе которой пять очков, и Францию с семью очками.

Последний раз сборная Бразилии оставалась без плей-офф 28 лет назад — на мундиале 1995 года в Швеции. Сборная Ямайки впервые преодолела групповой этап мундиаля. Мужская сборная страны никогда не выходила в плей-офф на чемпионатах мира.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборные России потеряли возможность бороться за попадание в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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    Алексей Гусев
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