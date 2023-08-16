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19:46, 16 августа 2023Забота о себе

Хирург высказался о последствиях популярной процедуры уменьшения щек

Хирург Карчаа: удаление комков Биша может привести к излишней впалости щек

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

Удаление комков Биша может привести к излишней впалости щек и ускоренному старению лица в будущем, предупредил пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Астамур Карчаа. О последствиях популярной процедуры уменьшения щек он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Карчаа объяснил, что комки Биша — это жировые отложения, которые находятся под скулами. Они играют важную роль в структуре средней трети лица и являются своеобразным каркасом, поддерживающим щеки и тонус кожи. Благодаря им лицо выглядит моложе и свежее. По словам пластического хирурга, в результате естественного процесса старения подкожная жировая клетчатка истончается, а выработка коллагена и эластина снижается, что приводит к потере объема и упругости кожи лица, образованию морщин и провисанию тканей.

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Удаление комков Биша может усугубить этот процесс и привести к нежелательным последствиям, подчеркнул Карчаа. Это связано с возможной деформацией лица и изменением его формы.

Если у пациентки круглое лицо, иногда возможно немного уменьшить объем комков Биша для достижения легкой впалости. Однако, если их решает удалить девушка с овальной формой лица, это может чрезмерно подчеркнуть скуловую зону и привести к впалости щек. Важно учесть, что с возрастом из-за гормональных изменений, гравитационного птоза, истончения кожи впалость усиливается и ткани могут сместиться вниз

Астамур Карчаапластический хирург

Карчаа предупредил, что перед принятием решения об удалении комков Биша необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет оценить все риски и предложить наиболее безопасные методы решения проблемы. «Результат этого хирургического вмешательства необратим. Значит, полностью восстановить внешний вид щек до операции невозможно даже с помощью наполнителей», — подытожил врач.

Ранее косметолог Татьяна Баллирано оценила последние изменения во внешности российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой. По словам специалистки, артистка сделала пластическую операцию, поскольку на ее лице заметно сильное растяжение тканей.

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    Наталья Обрядина
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