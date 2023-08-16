Хирург Карчаа: удаление комков Биша может привести к излишней впалости щек

Удаление комков Биша может привести к излишней впалости щек и ускоренному старению лица в будущем, предупредил пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Астамур Карчаа. О последствиях популярной процедуры уменьшения щек он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Карчаа объяснил, что комки Биша — это жировые отложения, которые находятся под скулами. Они играют важную роль в структуре средней трети лица и являются своеобразным каркасом, поддерживающим щеки и тонус кожи. Благодаря им лицо выглядит моложе и свежее. По словам пластического хирурга, в результате естественного процесса старения подкожная жировая клетчатка истончается, а выработка коллагена и эластина снижается, что приводит к потере объема и упругости кожи лица, образованию морщин и провисанию тканей.

Удаление комков Биша может усугубить этот процесс и привести к нежелательным последствиям, подчеркнул Карчаа. Это связано с возможной деформацией лица и изменением его формы.

Если у пациентки круглое лицо, иногда возможно немного уменьшить объем комков Биша для достижения легкой впалости. Однако, если их решает удалить девушка с овальной формой лица, это может чрезмерно подчеркнуть скуловую зону и привести к впалости щек. Важно учесть, что с возрастом из-за гормональных изменений, гравитационного птоза, истончения кожи впалость усиливается и ткани могут сместиться вниз Астамур Карчаа пластический хирург

Карчаа предупредил, что перед принятием решения об удалении комков Биша необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет оценить все риски и предложить наиболее безопасные методы решения проблемы. «Результат этого хирургического вмешательства необратим. Значит, полностью восстановить внешний вид щек до операции невозможно даже с помощью наполнителей», — подытожил врач.

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