Британские банки начали закрывать счета работающих с Украиной компаний

Politico: британские банки закрывают счета торгующих с Украиной компаний

Британские банки начали принудительно закрывать счета компаний, которые торгуют с Украиной. Об этом со ссылкой на письмо Британско-украинской торговой палаты (BUCC) и Британско-украинский бизнес-совет сообщает газета Politico.

Это связано с опасениями по поводу санкций в отношении России и вопросами отмывания средств. Как заявил сопредседатель BUCC Бейт Томс в письме министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту, британские фирмы все больше «боятся торговать с Украиной» из-за риска закрытия счетов. Он также отметил, что торговая палата получила множество жалоб от компаний, которые уже столкнулись с закрытием счетов или неудачными попытками их открытия из-за сделок в Украине.

«Проведение даже одной украинской транзакции может привести к закрытию счета. Британские банки обычно отказываются открывать счета, если ожидается какая-либо сделка с Украиной», — написал Томс.

Банки заявляют, что обязаны соблюдать юридические обязательства в отношении антироссийских санкций, и хотя торговля с Украиной не запрещена, сложности могут возникнуть при взаимодействии с компаниями, которые находятся на территориях, неподконтрольных Киеву. Однако автор письма предупреждает, что если торговля Британии с Украиной станет невозможной для малых и средних предприятий, пострадают экономики обеих стран. Это также «нанесет ущерб способности Киева финансировать свою оборону и сделает его еще более зависимой от иностранной помощи», добавил Томс.

Британско-украинский бизнес-совет согласен с тем, что чрезмерно осторожный подход британских банков препятствует экономическим связям между двумя странами. Решения кредитный организаций являются «постоянной проблемой для малого и среднего бизнеса Великобритании не только из-за работы на Украине, но и на целом ряде других рынков», заявил секретарь Британско-украинского делового совета и глава отдела политики Лондонской торгово-промышленной палаты Джеймс Уоткинс.

В июле The New York Times сообщила, что несмотря на заявления об усилении давления на Россию из-за ее действий на Украине, Великобритания стала помогать российским миллиардерам обходить собственные санкции. Издание заявило, что британское правительство выдало иностранным гражданам десятки специальных лицензий — они необходимы, чтобы легально тратить деньги в стране. Олигархи из России таким образом получили возможность оплачивать работу прислуги.