Минобороны заявило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие на донецком направлении отразили пять атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 16 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там добавили, что недалеко от города Торецк был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 250 бойцов, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 американского производства, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Днем ранее, 16 августа, ВС России отразили на донецком направлении 11 атак ВСУ, уничтожив до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» и «Акация», а также гаубицу Д-20.