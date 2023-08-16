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18:54, 16 августа 2023Мир

Глава Минобороны Китая раскрыл детали визита в Белоруссию

Глава Минобороны КНР Ли Шанфу посетил Белоруссию для реализации договоренностей

Фото: Belarusian Defence Ministry / Reuters

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу раскрыл детали визита в Белоруссию. Целью его поездки была реализация договоренностей, достигнутых между руководителями двух стран, передает ТАСС.

«С разрешения уважаемого председателя [КНР] Си Цзиньпина я (...) готов реализовать те важные договоренности, которые были выработаны главами наших государств», — сказал министр обороны Китая на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Глава Минобороны КНР высоко оценил развитие двусторонних отношений. По его словам, они приобрели характер «всеобъемлющего стратегического партнерства», а белорусов Ли Шанфу назвал «настоящими железными братьями».

Также глава ведомства отметил рост торгово-экономического сотрудничества между Пекином и Минском, оценив рост товарооборота на 33 процента в сравнении с 2022 годом.

Ранее сообщалось, что Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту Минска его встретил министр обороны Белоруссии Хренин.

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    Максим Габриелян
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