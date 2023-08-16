Стилист назвал россиянам правильный способ применения сухого шампуня

Стилист Матреничев: сухой шампунь нужно наносить сразу после укладки волос

Стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянам правильный способ применения сухого шампуня. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По словам эксперта, данное средство не предназначено для ежедневного применения, поскольку в его составе содержится тальк. «Если вы пользуетесь сухим шампунем, волосы хотя бы один раз в неделю желательно хорошо промывать обычным шампунем для очищения кожи головы», — рассказал он.

При этом специалист пояснил, что сухой шампунь не нужно наносить на грязные волосы. К нему необходимо прибегнуть сразу после укладки.

В апреле дерматолог, доцент клинической дерматологии в Медицинском центре Вейла Корнелла в Нью-Йорке Шари Липнер раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня. Специалистка объяснила, что в случае злоупотребления продукт может вызвать раздражение кожи головы или фолликулит — заболевание, характеризующееся появлением воспаленных шишек вокруг волосяных фолликулов.