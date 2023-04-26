Врач раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня

Дерматолог Шари Липнер: постоянное использование сухого шампуня вызывает фолликулит

Дерматолог, доцент клинической дерматологии в Медицинском центре Вейла Корнелла в Нью-Йорке Шари Липнер раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня. Соответствующий материал появился на сайте издания Today.

По словам врача, данное средство не предназначено для очищения кожи головы. «Сухой шампунь впитывает грязь, масла, бактерии и компоненты средств по уходу за волосами, которые остались на коже головы с предыдущих дней», — объяснила она.

Специалист заявила, что продуктом нельзя пользоваться на постоянной основе. В случае злоупотребления сухой шампунь может вызвать раздражение кожи головы или фолликулит — заболевание, характеризующееся появлением воспаленных шишек вокруг волосяных фолликулов. Кроме того, у людей, которые страдают повышенной чувствительностью кожи головы, возрастает вероятность возникновения перхоти, себорейного дерматита, экземы или псориаза.

В заключение собеседница издания отметила, что частое использование сухого шампуня, а также его повторное применение приводят к ломкости волос. В связи с этим Липнер пояснила, что продукт может стать лишь кратковременным решением проблемы, если, например, после тренировки у вас запланирована встреча.

Ранее редакторы журнала Marie Claire совместно с парикмахером Анабель Кингсли и арт-директором салона красоты Gielly Green в Лондоне Скай Эдвардс назвали способы, с помощью которых можно предотвратить жирность волос. По мнению экспертов, данному явлению больше подвержены сухие пряди. Поэтому обладательницам данного типа локонов больше подойдут легкие шампуни для придания объема.