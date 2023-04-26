Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:18, 26 апреля 2023Ценности

Врач раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня

Дерматолог Шари Липнер: постоянное использование сухого шампуня вызывает фолликулит

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог, доцент клинической дерматологии в Медицинском центре Вейла Корнелла в Нью-Йорке Шари Липнер раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня. Соответствующий материал появился на сайте издания Today.

По словам врача, данное средство не предназначено для очищения кожи головы. «Сухой шампунь впитывает грязь, масла, бактерии и компоненты средств по уходу за волосами, которые остались на коже головы с предыдущих дней», — объяснила она.

Специалист заявила, что продуктом нельзя пользоваться на постоянной основе. В случае злоупотребления сухой шампунь может вызвать раздражение кожи головы или фолликулит — заболевание, характеризующееся появлением воспаленных шишек вокруг волосяных фолликулов. Кроме того, у людей, которые страдают повышенной чувствительностью кожи головы, возрастает вероятность возникновения перхоти, себорейного дерматита, экземы или псориаза.

Материалы по теме:
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

В заключение собеседница издания отметила, что частое использование сухого шампуня, а также его повторное применение приводят к ломкости волос. В связи с этим Липнер пояснила, что продукт может стать лишь кратковременным решением проблемы, если, например, после тренировки у вас запланирована встреча.

Ранее редакторы журнала Marie Claire совместно с парикмахером Анабель Кингсли и арт-директором салона красоты Gielly Green в Лондоне Скай Эдвардс назвали способы, с помощью которых можно предотвратить жирность волос. По мнению экспертов, данному явлению больше подвержены сухие пряди. Поэтому обладательницам данного типа локонов больше подойдут легкие шампуни для придания объема.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия
Врач назвала причины отсутствия результатов от тренировок
В России ответили на желание южноамериканской страны вступить в БРИКС
Врач раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня
Столб дыма на территории НИИ противопожарной обороны в Подмосковье напугал людей
Стала известна судьба распылившего в лицо девочке перцовый баллончик петербуржца
Италия захотела сыграть ведущую роль в восстановлении Украины
Россиянин из сгоревшего поселка описал ситуацию фразой «некуда идти спасаться»
В России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper и BMW i3
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.