В США указали на планы Запада подчинить Россию с помощью санкций

Экономист Вольф: западные политики планировали санкции, чтобы подчинить Россию

Западные политики планировали санкции с целью подчинить Россию, однако им не удалось этого добиться. На это указал экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«В США были убеждены, что санкции ослабят Россию и в каком-то смысле дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры», — заявил он.

По его мнению, что этот план провалился, поскольку Москва выстроила эффективные отношения со странами, не входящими в блок НАТО.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что очередная волна санкций США против России говорит о провальной ограничительной политике Штатов и попытках Белого дома сгладить нарастающее недовольство этим внутри собственной страны. По его словам, это было подтверждено специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда.