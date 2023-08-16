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16:57, 16 августа 2023Мир

В США указали на планы Запада подчинить Россию с помощью санкций

Экономист Вольф: западные политики планировали санкции, чтобы подчинить Россию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Западные политики планировали санкции с целью подчинить Россию, однако им не удалось этого добиться. На это указал экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«В США были убеждены, что санкции ослабят Россию и в каком-то смысле дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры», — заявил он.

По его мнению, что этот план провалился, поскольку Москва выстроила эффективные отношения со странами, не входящими в блок НАТО.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что очередная волна санкций США против России говорит о провальной ограничительной политике Штатов и попытках Белого дома сгладить нарастающее недовольство этим внутри собственной страны. По его словам, это было подтверждено специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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    Семен Александров
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