Россия резко увеличила закупки товаров в одной стране

Поставки товаров из Казахстана в РФ выросли за 6 месяцев 2023 года на $1,3 млрд

Объем экспорта товаров из Казахстана в Россию вырос в январе-июне 2023 года более чем на 1,3 миллиарда долларов по сравнению с тем же периодом 2022-го. Показатель составил 4,93 миллиарда долларов, говорится в материалах Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

Стоимость поставленных в обратном направлении товаров снизилась почти на миллиард долларов, до 7,78 миллиарда. При этом Россия сохраняет положительное сальдо (превышение экспорта над импортом) в торговле с Казахстаном. Его оценка за год уменьшилась с 5,12 до 2,85 миллиарда долларов.

Россия остается ведущим экономическим партнером Казахстана среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На нее приходится 91,9 процента внешнеторгового оборота республики со странами ЕАЭС. Еще один ее партнер, Киргизия, имеет менее пяти процентов.

По итогам первых пяти месяцев текущего года Китай оказался главным торговым партнером Казахстана с 19,2 процента операций, обойдя Россию (18,8 процента). По данным таможни Казахстана, с января по май объем торговли страны с Китаем вырос на 21,6 процента в денежном выражении, до 10,7 миллиарда долларов.