Китай обогнал Россию и стал главным торговым партнером Казахстана

Китай стал главным торговым партнером Казахстана, обойдя Россию. Об этом сообщает портал inbusiness.kz со ссылкой на данные республики по внешней торговле.

Отмечается, что к июню доля Китая во внешнеторговых операциях Казахстана достигла 19,2 процента, а доля России составила 18,8 процента.

По данным таможни Казахстана, с января по май объем торговли с Китаем вырос на 21,6 процента в денежном выражении, до 10,7 миллиарда долларов. Отмечается, что в тот же период 2022 года товарооборот составлял 8,8 миллиарда долларов.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в прошлом году китайско-казахстанская торговля выросла на треть, приблизившись к 24 миллиардам долларов, что на два миллиарда долларов меньше, чем объемы торговли с Россией. Те, в свою очередь, в 2022 году тоже выросли, но не так значительно.