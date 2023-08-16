Путин предложил оказать Дагестану федеральную поддержку после взрыва на АЗС

Меликов: Путин предложил оказать федеральную поддержку после взрыва в Махачкале

Президент России Владимир Путин предложил оказать Дагестану федеральную поддержку после взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале. Об этом сообщил журналистам глава российского региона Сергей Меликов, которого цитирует ТАСС.

После заслушивания доклада о произошедшем в республике ЧП глава государства поинтересовался, какая помощь нужна Дагестану со стороны федерального центра, пояснил Меликов.

«Владимир Владимирович тепло отозвался о Дагестане, о том, что народ Дагестана, люди друг другу помогают и поддерживают», — отметил глава республики.

14 августа на автозаправочной станции на окраине Махачкалы прогремел взрыв. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. По последним данным, при взрыве пострадали 84 человека.