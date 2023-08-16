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10:36, 16 августа 2023Силовые структуры

В российском регионе мужчина похитил девятилетнюю девочку и запер в квартире

Mash: в Каменск-Уральском мужчина насильно удерживал 9-летнюю девочку в квартире

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Каменск-Уральском мужчина насильно удерживал девятилетнюю девочку в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, фигурант недавно вышел из колонии. Он жил рядом с родителями потерпевшей. Местные жители утверждают, что мать и отец ребенка знали, что сосед похитил дочь, но боялись обращаться в полицию. Они стоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

В итоге освобождали девочку неравнодушные граждане. Кто-то отвлекал мужчину, а другие через окно вызволяли школьницу. Отмечается, что фигурант угрожал жителем двора. Сейчас он сбежал, поэтому его разыскивает полиция.

В «Газете.ру» уточняют, что злоумышленника, по некоторым данным, уже задержали.

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    Екатерина Власова
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