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18:03, 16 августа 2023Моя страна

В парке Казани пройдут открытые хоровые репетиции

В казанском парке «Крылья Советов» пройдут хоровые репетиции для пожилых людей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Открытые хоровые репетиции для пожилых людей пройдут в парке «Крылья Советов» в Казани. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что занятие организовано в рамках проекта «Жизнелюб». На репетициях гости и жители столицы Татарстана смогут разучить и исполнить известные композиции на русском языке.

Более того, в летнем сезоне в казанских парках для людей старшего поколения проведут уроки по финансовой безопасности, спортивные занятия, шахматные турниры и творческие мастер-классы.

Ранее стало известно, что в Казани пройдет экологический праздник «Зеленая система». Мероприятие состоится 20 августа.

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    Фариза Бацазова
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