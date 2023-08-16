Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци в откровенном наряде

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес попала в объектив папарацци в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует издание Daily Mail.

54-летнюю знаменитость заметили во время отдыха на лодке в ярко-красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавками на низкой посадке. Поверх наряда она примерила длинный плащ с пестрым принтом с застежкой в области шеи.

Свой образ звезда дополнила соломенной шляпой, тапочками-вьетнамками на плоской подошве и маленькой сумкой с короткими ручками. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и широкий браслет.

В июле Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе в честь своего 54-летия. Артистка опубликовала фото, на которых она запечатлена в сверкающем платье и черном бикини, оформленном бело-зеленым принтом.