В национальном парке Сочи обнаружили редкий цветок

В национальном парке Сочи ученые обнаружили редкий цветок — лютик Елены

В национальном парке города Сочи во время экспедиции ученые обнаружили редкий цветок — лютик Елены. Об этом сообщает портал «Югополис».

Известно, что растение занесено в Красную книгу Краснодарского края, а в Красной книге России оно относится к разряду уязвимых. Лютик Елены впервые описал ботаник и географ Николай Альбов. Он назвал цветок в честь своей сестры Елены.

Считалось, что этот цветок растет только в горах на Фишт-Оштенском массиве. Позже его нашли в массиве Арабика и Ах-Аг в Абхазии. «Ученым еще предстоит объяснить загадку современного разорванного ареала лютика Елены — каким образом это субтильное растение, приуроченное к известнякам высокогорья влажного Западного Закавказья, смогло переместиться либо сохраниться на столь значительном удалении между популяциями», — прокомментировали в Сочинском нацпарке.

Ранее в августе ученые обнаружили в национальном парке «Тункинский» в Бурятии редкое растение — орхидею Listera ovata, которая внесена в Красную книгу России. Найти редкий цветок удалось сотруднику заповедника близ села Туран.